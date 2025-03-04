Ardahan'da karların erimesiyle bazı yollarda su birikintileri oluştu
Ardahan'da karların erimesiyle şehir merkezindeki bazı yollar su altında kaldı.
Ardahan'da karların erimesiyle şehir merkezindeki bazı yollar su altında kaldı.
Havaların ısınmasıyla kent merkezindeki kar kütlelerinde erimeler meydana geldi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü kentte, kardaki erime yoğunlaştı.
Karların erimesiyle Kaptanpaşa ve Karagöl mahallelerindeki bazı yollar ile Şehir Stadyumu karşısını su bastı.
Kar sularının yoğunlaştığı noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.