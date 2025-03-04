Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da karların erimesiyle bazı yollarda su birikintileri oluştu

        Ardahan'da karların erimesiyle şehir merkezindeki bazı yollar su altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 19:40 Güncelleme: 04.03.2025 - 19:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da karların erimesiyle bazı yollarda su birikintileri oluştu
        ABONE OL

        Ardahan'da karların erimesiyle şehir merkezindeki bazı yollar su altında kaldı.

        Havaların ısınmasıyla kent merkezindeki kar kütlelerinde erimeler meydana geldi.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü kentte, kardaki erime yoğunlaştı.

        Karların erimesiyle Kaptanpaşa ve Karagöl mahallelerindeki bazı yollar ile Şehir Stadyumu karşısını su bastı.

        Kar sularının yoğunlaştığı noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının son görüntüleri
        Genç kadının son görüntüleri
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Sıla bebeğin ölümü davasında gerekçeli karar açıklandı
        Sıla bebeğin ölümü davasında gerekçeli karar açıklandı
        Zelenskiy: Görüşmesi olması gerektiği gibi geçmedi
        Zelenskiy: Görüşmesi olması gerektiği gibi geçmedi
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        "Mourinho intikamını aldı!"
        "Mourinho intikamını aldı!"
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        4 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        15 yaşındaki kız öğrenciye saldırı!
        15 yaşındaki kız öğrenciye saldırı!
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Morgan Freeman'ın Oscar Ödül töreninde giydiği siyah eldivenin sırrı neydi?
        Morgan Freeman'ın Oscar Ödül töreninde giydiği siyah eldivenin sırrı neydi?
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması

        Benzer Haberler

        Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu
        Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu
        Ardahan'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan yaşlı hasta, paletli araçla kur...
        Ardahan'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan yaşlı hasta, paletli araçla kur...
        Ulaşımın normale döndüğü Türkgözü-Posof-Damal yolunda tır geçişleri başladı
        Ulaşımın normale döndüğü Türkgözü-Posof-Damal yolunda tır geçişleri başladı
        Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
        Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
        Ardahan ve Kars'ta kar nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
        Ardahan ve Kars'ta kar nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 41 köy yolu ulaşıma açıldı
        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 41 köy yolu ulaşıma açıldı