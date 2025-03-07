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        Ardahan'da kar ve buzla mücadele çalışmaları

        Ardahan'ın Göle ilçesinde çatılardaki karlar temizleniyor, sokaklardaki buzlar iş makineleriyle kırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 16:56 Güncelleme: 07.03.2025 - 16:56
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        Ardahan'da kar ve buzla mücadele çalışmaları
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        Ardahan'ın Göle ilçesinde çatılardaki karlar temizleniyor, sokaklardaki buzlar iş makineleriyle kırılıyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye düştüğü Göle'de, kar yağışı sonrası buzlanma etkili oldu.

        Dondurucu soğukların yaşandığı ilçede, belediye ekipleri mahalle aralarındaki buzları iş makineleriyle kırıyor. Toplanan buzlar, daha sonra ilçe merkezi dışına taşınıyor.

        Bazı vatandaşlar da bellerine ip bağlayıp binaların çatısında biriken karları temizliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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