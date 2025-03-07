Ardahan'da kar ve buzla mücadele çalışmaları
Ardahan'ın Göle ilçesinde çatılardaki karlar temizleniyor, sokaklardaki buzlar iş makineleriyle kırılıyor.
Ardahan'ın Göle ilçesinde çatılardaki karlar temizleniyor, sokaklardaki buzlar iş makineleriyle kırılıyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye düştüğü Göle'de, kar yağışı sonrası buzlanma etkili oldu.
Dondurucu soğukların yaşandığı ilçede, belediye ekipleri mahalle aralarındaki buzları iş makineleriyle kırıyor. Toplanan buzlar, daha sonra ilçe merkezi dışına taşınıyor.
Bazı vatandaşlar da bellerine ip bağlayıp binaların çatısında biriken karları temizliyor.
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