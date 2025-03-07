Çarşaf giyip ablasının evini soydu! Çalınan ziynet eşyası 1 milyon TL!

Bursa'da olay, 28 Şubat'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Yeni Mahalle'de sitede yaşayan Handan D. (55), alışverişe gitmek için ayrıldığı evine dönünce, yatak odasında sakladığı ziynet eşyalarının yerinde olmadığını görüp polise haber verdi.

ŞÜPHELİ ÖZ KARDEŞİ ÇIKTI

DHA'daki habere göre evde inceleme yapan ekipler, 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını çalan hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. 50 ayrı noktadaki kamera görüntülerini inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Handan D.’nin kardeşi Behiye Ebru İ. (50) olduğunu tespit etti.