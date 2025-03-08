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        Çıldır Gölü'nde 'Kadınlar Günü'ne özel buz pateni gösterisi

        ARDAHAN'daki yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla senkronize buz pateni gösterisi yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 16:11 Güncelleme: 08.03.2025 - 16:15
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        Çıldır Gölü'nde 'Kadınlar Günü'ne özel buz pateni gösterisi
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        ARDAHAN’daki yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü’nde '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla senkronize buz pateni gösterisi yapıldı.

        Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanlığı ile Ardahan Valiliği tarafından '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle, yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü’nde paten etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Senkronize Milli Takımı sporcuları, doğal buz üzerinde gösteri yaptı. Bölge halkının ilgi gösterdiği etkinlikte ayrıca halk oyunları, güreş ve müzikal etkinlikler de sergilendi.

        Buz Pateni Milli Takım Antrenörü Ebru Kaya, ilk kez Çıldır Gölü üzerinde paten yaptıklarını belirterek, "İnanılmaz bir ortamda branşımızı icra etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

        Buz pateni sporcuları da sosyal medyada sıklıkla gördükleri Çıldır Gölü’nün buz tutan yüzeyinde paten yapmanın muhteşem bir duygu olduğunu, doğa ile iç içe ortamda paten yapmaktan da oldukça keyif aldıklarını söyledi.

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