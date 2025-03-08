Buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde "Senkronize buz pateni gösterimi" yapıldı

Senkronize Buz Pateni Kadın Milli Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde gösteri gerçekleştirdi.

Çıldır Belediyesi Sosyal Tesisleri mevkisinde düzenlenen etkinliğe, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çevre illerden ziyaretçiler de ilgi gösterdi.

Halk oyunları ekiplerinin gösterisi ile başlayan etkinlikte, güreş yarışması, sürat pateni ve senkronize buz pateni gösterisi yapıldı. Vatandaşlar ise halay çekti.

Vali Hayrettin Çiçek, burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Bölgenin tanıtımı amacıyla bu tür etkinliklere önem veriyoruz. Çıldır Gölü'nün tanıtımı için çeşitli etkinlikler icra ediyoruz. Daha önce de bir organizeyle gölümüzün üstünde çeşitli etkinlikler olmuştu. Bu tarz faaliyetler bölgemizin tanıtımı için önem arz ediyor. Gelecek yıllarda da inşallah daha iyisini icra edeceğiz."

Türkiye Buz Pateni Federasyon Başkanvekili Kemalettin Aydın da ekip olarak Çıldır'da olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sizlere selam vermeye geldik. Hayatı paylaşmak için aranızdayız." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Çıldır Gölü'nde gösteri yapan Senkronize Buz Pateni Kadın Milli Takımına ödül takdim edildi.