Baharın müjdecisi leylekler Ardahan'daki yuvalarına dönmeye başladı

Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla Ardahan'daki yuvalarına dönmeye başladı.

Her yıl ilkbahar aylarında kente gelen leylekler, yaz mevsimini çoğunlukla elektrik direkleri ile bina çatılarına yaptıkları yuvalarda geçiriyor.

Çok sayıda yuvanın yer aldığı Göle ilçesinin Ova mevkisinde de bazı leylekler yuvasına döndü.

Yeni gelen bir leylek ise karla kaplı arazideki elektrik direğinin üzerinde bulunan yuvasında dronla görüntülendi.

Burada konumlanan leylekler, genellikle Göle Ovası ile Kura Nehri yataklarından besleniyor.