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        Baharın müjdecisi leylekler Ardahan'daki yuvalarına dönmeye başladı

        Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla Ardahan'daki yuvalarına dönmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:59 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:59
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        Baharın müjdecisi leylekler Ardahan'daki yuvalarına dönmeye başladı
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        Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla Ardahan'daki yuvalarına dönmeye başladı.

        Her yıl ilkbahar aylarında kente gelen leylekler, yaz mevsimini çoğunlukla elektrik direkleri ile bina çatılarına yaptıkları yuvalarda geçiriyor.

        Çok sayıda yuvanın yer aldığı Göle ilçesinin Ova mevkisinde de bazı leylekler yuvasına döndü.

        Yeni gelen bir leylek ise karla kaplı arazideki elektrik direğinin üzerinde bulunan yuvasında dronla görüntülendi.

        Burada konumlanan leylekler, genellikle Göle Ovası ile Kura Nehri yataklarından besleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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