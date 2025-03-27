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        Ardahan Belediye Başkanı Demir, gazetecilerle iftarda buluştu

        Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, gazetecilerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 10:41 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:41
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        Ardahan Belediye Başkanı Demir, gazetecilerle iftarda buluştu
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        Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, gazetecilerle iftarda bir araya geldi.

        Belediye sosyal tesislerinde kentte görev yapan gazetecilerle buluşan Demir, gazetecilerin Ardahan'da önemli kamu görevi yürüttüğünü söyledi.

        İftar sofrasında gazetecileri misafir etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Demir, "Bugün gazeteci arkadaşlarla birlikte olmak istedik. Güzel bir ortam oldu. Bölgenin çıkarı için bize desteklerini esirgemeyen basın mensupları arkadaşlarıma davetimize icabet ettikleri için teşekkür ediyorum. Amacımız Ardahan'ı hak ettiği noktaya taşımaktır. Bunu da birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.

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