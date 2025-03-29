Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Kanuni Sultan Süleyman'ın mirası "Ardahan Kalesi" Ramazan Bayramı'nda ziyarete hazır

        Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle onarılan ve bugüne kadar ulaşan tarihi Ardahan Kalesi, gerekli çalışmaların ardından Ramazan Bayramı'nda ziyarete hazır hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:10 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanuni Sultan Süleyman'ın mirası "Ardahan Kalesi" Ramazan Bayramı'nda ziyarete hazır
        ABONE OL

        Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle onarılan ve bugüne kadar ulaşan tarihi Ardahan Kalesi, gerekli çalışmaların ardından Ramazan Bayramı'nda ziyarete hazır hale getirildi.

        Kentin sembolü kale ile çevresindeki tarihi yapılarda, bayram öncesi yapılan temizlik ve düzenleme gibi çalışmalar tamamlandı.

        Tarihi geçmişi Selçuklulara dayandığı tahmin edilen ve tarih boyunca çeşitli krallıkların hakimiyetine giren Kura Nehri kıyısındaki kaleye, Ramazan Bayramı tatilinde kente gelecek turistlerin rahat şekilde ziyaretlerini yapması amaçlanıyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, AA muhabirine, her bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da ziyaretçilerin turistik gezileri için hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

        Ardahan Kalesi'nin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda hassas olduklarını ifade eden Dede, şunları kaydetti:

        "Baharın da gelmesiyle kalede çalışma yaptık. Bütün yolları temizledik. Hemşehrilerimizi, gurbetçilerimizi, yerli ve yabancı turistlerimizi, Ardahan'dan yolu geçen herkesi Ardahan Kalesi'ne bekliyoruz. Dünyanın en önemli kültür miraslarından birisidir. Ardahan Kalesi, gerek konumu, gerek yapısıyla ayakta dimdik duran bir yapıdır. Birçok medeniyetin izi kalmış olsa da Osmanlı eseridir. Bu esere gözümüz gibi bakıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Bayram göçünde sürücülere Bolu uyarısı!
        Bayram göçünde sürücülere Bolu uyarısı!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        USAID'in görevleri bakanlığa devredilecek
        USAID'in görevleri bakanlığa devredilecek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Şener Şen'e ödül
        Şener Şen'e ödül
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 7 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 7 bölgede sağanak!
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?

        Benzer Haberler

        Sıcaklığın artmasıyla buzla kaplı Kura Nehri çözüldü
        Sıcaklığın artmasıyla buzla kaplı Kura Nehri çözüldü
        Ardahan'da "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi
        Ardahan'da "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi
        Ardahan'da tek katlı toprak ev çöktü, 1 kişi yaralandı
        Ardahan'da tek katlı toprak ev çöktü, 1 kişi yaralandı
        Ardahan Belediye Başkanı Demir, gazetecilerle iftarda buluştu
        Ardahan Belediye Başkanı Demir, gazetecilerle iftarda buluştu
        Toprak tavanı çöken evde 3 kişi göçük altında kaldı
        Toprak tavanı çöken evde 3 kişi göçük altında kaldı
        Ardahan Valisi Çiçek, sınırın sıfır noktasındaki Mehmetçikle iftarda buluşt...
        Ardahan Valisi Çiçek, sınırın sıfır noktasındaki Mehmetçikle iftarda buluşt...