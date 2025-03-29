Kanuni Sultan Süleyman'ın mirası "Ardahan Kalesi" Ramazan Bayramı'nda ziyarete hazır

Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle onarılan ve bugüne kadar ulaşan tarihi Ardahan Kalesi, gerekli çalışmaların ardından Ramazan Bayramı'nda ziyarete hazır hale getirildi.

Kentin sembolü kale ile çevresindeki tarihi yapılarda, bayram öncesi yapılan temizlik ve düzenleme gibi çalışmalar tamamlandı.

Tarihi geçmişi Selçuklulara dayandığı tahmin edilen ve tarih boyunca çeşitli krallıkların hakimiyetine giren Kura Nehri kıyısındaki kaleye, Ramazan Bayramı tatilinde kente gelecek turistlerin rahat şekilde ziyaretlerini yapması amaçlanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, AA muhabirine, her bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da ziyaretçilerin turistik gezileri için hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Ardahan Kalesi'nin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda hassas olduklarını ifade eden Dede, şunları kaydetti:

"Baharın da gelmesiyle kalede çalışma yaptık. Bütün yolları temizledik. Hemşehrilerimizi, gurbetçilerimizi, yerli ve yabancı turistlerimizi, Ardahan'dan yolu geçen herkesi Ardahan Kalesi'ne bekliyoruz. Dünyanın en önemli kültür miraslarından birisidir. Ardahan Kalesi, gerek konumu, gerek yapısıyla ayakta dimdik duran bir yapıdır. Birçok medeniyetin izi kalmış olsa da Osmanlı eseridir. Bu esere gözümüz gibi bakıyoruz."