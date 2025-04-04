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        Kar ve tipi nedeniyle 5 aydır ulaşıma kapanan Ardahan-Ardanuç yolu açılıyor

        Kar ve tipi nedeniyle 5 aydır kapalı bulunan, kenti Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için Bülbülan Geçidi bölgesinde karla mücadele çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 17:56 Güncelleme: 04.04.2025 - 17:56
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        Kar ve tipi nedeniyle 5 aydır ulaşıma kapanan Ardahan-Ardanuç yolu açılıyor
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        Kar ve tipi nedeniyle 5 aydır kapalı bulunan, kenti Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için Bülbülan Geçidi bölgesinde karla mücadele çalışması başlatıldı.

        Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, bir süre önce iş makineleriyle yolun Bülbülan Yaylası mevkisine geldi.

        Burada ekiplerce 2 bin 581 rakımlı bölgede karla mücadele çalışması başlatıldı.

        Yer yer bir metreyi aşan karda 8 kişilik ekiple çalışma yürüten ekipler, yaklaşık 5 aydır kapanan yolun açılabilmesi için 2 greyder, 2 rotatif ve 1 kepçe ile çalışmalarını sürdürüyor.

        Vatandaşlar, yolun kapalı olması nedeniyle Artvin ili ile ulaşımını Ardahan-Şavşat güzergahını kullanarak sağlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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