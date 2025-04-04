Kar ve tipi nedeniyle 5 aydır ulaşıma kapanan Ardahan-Ardanuç yolu açılıyor

Vatandaşlar, yolun kapalı olması nedeniyle Artvin ili ile ulaşımını Ardahan-Şavşat güzergahını kullanarak sağlıyor.

Yer yer bir metreyi aşan karda 8 kişilik ekiple çalışma yürüten ekipler, yaklaşık 5 aydır kapanan yolun açılabilmesi için 2 greyder, 2 rotatif ve 1 kepçe ile çalışmalarını sürdürüyor.

Burada ekiplerce 2 bin 581 rakımlı bölgede karla mücadele çalışması başlatıldı.

Kar ve tipi nedeniyle 5 aydır kapalı bulunan, kenti Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için Bülbülan Geçidi bölgesinde karla mücadele çalışması başlatıldı.

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