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        Ardahan'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Ardahan'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 14:34 Güncelleme: 09.04.2025 - 14:34
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        Ardahan'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Ardahan'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte aralıklarla devam sağanak nedeniyle bazı caddelerde su taşkını olurken, araçlar ve yayalar ise su birikintisinden geçmekte güçlük çekti.

        Göle ilçesinde de etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintisi oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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