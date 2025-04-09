Ardahan'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Ardahan'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Ardahan'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte aralıklarla devam sağanak nedeniyle bazı caddelerde su taşkını olurken, araçlar ve yayalar ise su birikintisinden geçmekte güçlük çekti.
Göle ilçesinde de etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintisi oluştu.
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