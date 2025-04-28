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        Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 18:56 Güncelleme: 28.04.2025 - 19:01
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        Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Yabancı uyruklu sürücünün kullandığı yabancı plakalı tır, Ardahan-Kars kara yolunun Taşlıdere mevkisinde devrildi.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Tırın yolun sağına devrildiği kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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