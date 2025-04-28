Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Yabancı uyruklu sürücünün kullandığı yabancı plakalı tır, Ardahan-Kars kara yolunun Taşlıdere mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tırın yolun sağına devrildiği kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.
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