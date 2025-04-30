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        Ardahan'da kaçakçılık operasyonu kapsamında 3 şüpheli tutuklandı

        Ardahan'da, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısında düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 15:02 Güncelleme: 30.04.2025 - 15:02
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        Ardahan'da kaçakçılık operasyonu kapsamında 3 şüpheli tutuklandı
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        Ardahan'da, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısında düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Aktaş Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı sahasında bir tır durduruldu.

        Tırda yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 64 fişek, 1 balistik yelek, 84 sentetik uyuşturucu hap, 12 bin 400 lira, 200'ü "geçersiz" ibareli 450 avro, 1590 dolar, 100 lari, 3 cep telefonu ve 1 dijital saat ele geçirildi.

        Operasyona ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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