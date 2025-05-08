Ardahan'da tabiat parkında çevre temizliği yapıldı

Ardahan'da, Cemal Tural Tabiat Parkı'nda genel çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) yetkili ve çalışanları, Cemal Tural Tabiat Parkı'nda temizlik için bir araya geldi.

Burada yapılan temizlikte toplanan çöpler, çöp toplama merkezine taşındı.

Vali Hayrettin Çiçek, konuya ilişkin, çalışmanın çevreye olan duyarlılık açısından örnek teşkil ettiğini belirtti.

Baharın gelişiyle amaçlarının Ardahanlıya temiz ve düzenli tabiat parkı kazandırmak olduğunu belirten Çiçek, "Çalışanlarımız, mesire alanımızın tertemiz olmasını sağladı. Lütfen temiz kalmasını da bizler sağlayalım. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Çiçek, temizliğin yanı sıra alandaki kamelya ve çeşmelerde de bakım ve onarımların yapılacağını bildirdi.