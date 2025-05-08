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        Ardahan'da tabiat parkında çevre temizliği yapıldı

        Ardahan'da, Cemal Tural Tabiat Parkı'nda genel çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 19:15 Güncelleme: 08.05.2025 - 19:42
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        Ardahan'da tabiat parkında çevre temizliği yapıldı
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        Ardahan'da, Cemal Tural Tabiat Parkı'nda genel çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) yetkili ve çalışanları, Cemal Tural Tabiat Parkı'nda temizlik için bir araya geldi.

        Burada yapılan temizlikte toplanan çöpler, çöp toplama merkezine taşındı.

        Vali Hayrettin Çiçek, konuya ilişkin, çalışmanın çevreye olan duyarlılık açısından örnek teşkil ettiğini belirtti.

        Baharın gelişiyle amaçlarının Ardahanlıya temiz ve düzenli tabiat parkı kazandırmak olduğunu belirten Çiçek, "Çalışanlarımız, mesire alanımızın tertemiz olmasını sağladı. Lütfen temiz kalmasını da bizler sağlayalım. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Çiçek, temizliğin yanı sıra alandaki kamelya ve çeşmelerde de bakım ve onarımların yapılacağını bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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