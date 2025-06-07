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        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" bu yıl da oluşmaya başladı

        Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine, yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüetinin oluşumu bu yıl da izlenmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 21:57 Güncelleme: 07.06.2025 - 22:21
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        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" bu yıl da oluşmaya başladı
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        Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine, yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüetinin oluşumu bu yıl da izlenmeye başlandı.

        Son günlerde etkili olan yağışlı hava, bugün yerini güneşli havaya bıraktı.

        Havanın güneşli olması dolayısıyla dağ eteğinin yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti bu yıl da belirmeye başladı.

        Çevre il ve ilçelerden ziyaretçiler de belirli saatlerde bu anı ölümsüzleştirmek için seyir terasına çıkıp fotoğraf ve video çekti.

        Silüet, temmuz ayının sonuna kadar görülebilecek.

        - Her yıl şenlikler düzenleniyor

        Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'te çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

        Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz veya haziran aylarında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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