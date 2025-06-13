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        Ardahan'da dolu ve sağanak etkili oldu

        Ardahan'da dolu ve sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 18:39 Güncelleme: 13.06.2025 - 18:49
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        Ardahan'da dolu ve sağanak etkili oldu
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        Ardahan'da dolu ve sağanak etkili oldu.

        Kentte etkili olan sağanak, akşama doğru yerini doluya bıraktı.

        Yağış nedeniyle Kaptanpaşa ve Karagöl Mahallelerindeki yollarda su birikintileri oluştu.

        Yağış sonrası çatı ve park halindeki araçların üzeri dolu ile kaplandı.

        Kentte sağanak etkisini sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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