Ardahan'da yola inen bozayı yavruları görüntülendi

Vatandaşlardan Feyyaz Aras, AA muhabirine, daha önce başka ayılar da gördüklerini belirterek, "Arkadaşlarla Posof'a giderken yolumuza çıktılar. Allah'tan anneleri yoktu yolculuğumuz riskli olabilirdi. Yavru oldukları için korkup kaçtılar." dedi.

Bir süre otomobilin önünde koşan ayılar, daha sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.

İlçeye bağlı Gurarmut ve Günlüce köyü arasında yolculuk yapanlar, yolda 2 bozayı yavrusunu fark etti.

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