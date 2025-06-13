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        Ardahan'da yola inen bozayı yavruları görüntülendi

        Ardahan'ın Posof ilçesinde köy yoluna inen 2 bozayı yavrusu görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 22:20 Güncelleme: 13.06.2025 - 22:20
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        Ardahan'da yola inen bozayı yavruları görüntülendi
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        Ardahan'ın Posof ilçesinde köy yoluna inen 2 bozayı yavrusu görüntülendi.

        İlçeye bağlı Gurarmut ve Günlüce köyü arasında yolculuk yapanlar, yolda 2 bozayı yavrusunu fark etti.

        Uzun süre yoldan çıkmayan yavru ayılar, zaman zaman dönerek arkasından gelen araca baktı.

        Bir süre otomobilin önünde koşan ayılar, daha sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.

        Vatandaşlardan Feyyaz Aras, AA muhabirine, daha önce başka ayılar da gördüklerini belirterek, "Arkadaşlarla Posof'a giderken yolumuza çıktılar. Allah'tan anneleri yoktu yolculuğumuz riskli olabilirdi. Yavru oldukları için korkup kaçtılar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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