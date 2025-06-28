Ardahan'da tır ile aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 34 DY 7122 plakalı araç ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Çıldır-Kars kara yolunun 2. kilometresinde çarpıştı.

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