Ardahan'da tır ile aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, tır ile SUV aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, tır ile SUV aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 34 DY 7122 plakalı araç ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Çıldır-Kars kara yolunun 2. kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine, ölenlerin cenazeleri ise Çıldır Entegre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.