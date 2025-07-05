Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ardahan'da aşure dağıttı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, muharrem ayı dolayısıyla Ardahan'da aşure dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 14:27 Güncelleme: 05.07.2025 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ardahan'da aşure dağıttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, muharrem ayı dolayısıyla Ardahan'da aşure dağıttı.

        Çeşitli programlar kapsamında Ardahan'da bulunan Göktaş, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Göktaş, daha sonra Gençlik Merkezi'ndeki İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

        Toplantının ardından çıkışta aşure dağıtan Göktaş, vatandaşların muharrem ayını kutladı.

        Aşure dağıtımında, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ve İl Başkanı Hakan Aydın da yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul, Silivri açıklarındaki depremle sallandı
        İstanbul, Silivri açıklarındaki depremle sallandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Jens Cajuste gelişmesi
        Jens Cajuste gelişmesi
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        Eski eşiyle tatilde
        Eski eşiyle tatilde
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        En tuhaf kraliyet cenazeleri
        En tuhaf kraliyet cenazeleri
        Maximin'den olay doping sözleri!
        Maximin'den olay doping sözleri!

        Benzer Haberler

        Bakan Göktaş: 23 yıldır sosyal devlet anlayışını güçlendirmek için çalışıyo...
        Bakan Göktaş: 23 yıldır sosyal devlet anlayışını güçlendirmek için çalışıyo...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ardahan'da konuştu:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ardahan'da konuştu:
        Ardahan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Ardahan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Ardahan'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Ardahan'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Ardahan'da sağanak nedeniyle köy yolları zarar gördü
        Ardahan'da sağanak nedeniyle köy yolları zarar gördü
        Göle'de sağanak sele yol açtı, evleri su bastı
        Göle'de sağanak sele yol açtı, evleri su bastı