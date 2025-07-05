Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ardahan'da aşure dağıttı

Aşure dağıtımında, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ve İl Başkanı Hakan Aydın da yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, muharrem ayı dolayısıyla Ardahan'da aşure dağıttı.

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