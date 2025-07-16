Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da yıldırım isabet eden 3 büyükbaş hayvan telef oldu

        Ardahan'ın Hanak ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 10:52 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da yıldırım isabet eden 3 büyükbaş hayvan telef oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan'ın Hanak ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Dilekdere köyü yaylasında otlamaya bırakılan bazı hayvanlara yıldırım isabet etti. ​​​​​​​

        Yıldırımın isabet ettiği 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        "Fed faizini düşürün"
        "Fed faizini düşürün"
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?

        Benzer Haberler

        Ardahan'da 14 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu
        Ardahan'da 14 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu
        15 gündür kayıptı, yaylada cesedi bulundu
        15 gündür kayıptı, yaylada cesedi bulundu
        Erzurum ve Ardahan'da 15 Temmuz dolayısıyla gazi ve şehit yakınları onuruna...
        Erzurum ve Ardahan'da 15 Temmuz dolayısıyla gazi ve şehit yakınları onuruna...
        Ardahan'da hortum oluştu
        Ardahan'da hortum oluştu
        Ardahan'da "26. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" yapıldı
        Ardahan'da "26. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" yapıldı
        Damal'da hava açınca Atatürk'ün silüeti görüldü
        Damal'da hava açınca Atatürk'ün silüeti görüldü