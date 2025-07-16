Ardahan'da yıldırım isabet eden 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Yıldırımın isabet ettiği 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Dilekdere köyü yaylasında otlamaya bırakılan bazı hayvanlara yıldırım isabet etti. ​​​​​​​

Ardahan'ın Hanak ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

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