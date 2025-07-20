Ardahan'da tırın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
Ardahan'ın Hanak ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Ardahan'ın Hanak ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Hanak-Damal kara yolu Mesire mevkisinde, İ.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, Y.M.G'nin kullandığı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ardahan ve Göle Devlet hastanelerine kaldırıldı.
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