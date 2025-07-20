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        Ardahan'da tırın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

        Ardahan'ın Hanak ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 20:31 Güncelleme: 20.07.2025 - 20:31
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        Ardahan'da tırın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Ardahan'ın Hanak ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Hanak-Damal kara yolu Mesire mevkisinde, İ.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, Y.M.G'nin kullandığı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ardahan ve Göle Devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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