Yapım aşamasındaki altgeçidin duvarına çarpan motosikletli öldü

Kaza, saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Ardahan’dan Hanak istikametine ilerleyen Kerem Güven yönetimindeki motosiklet, yapım aşamasındaki altgeçidin duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Güven’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kerem Güven’in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

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