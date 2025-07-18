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        Temmuz ayında kışı yaşıyorlar

        TÜRKİYE'nin en soğuk illerinden olan Ardahan'da, temmuz ayının ortasında hava sıcaklıkları geceleri 0 dereceye kadar düşüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 10:37 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:40
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        Temmuz ayında kışı yaşıyorlar
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        TÜRKİYE’nin en soğuk illerinden olan Ardahan’da, temmuz ayının ortasında hava sıcaklıkları geceleri 0 dereceye kadar düşüyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşayanlar, yaz mevsiminin ortasında soba yakmak zorunda kalıyor.

        Kentte gündüzleri hava sıcaklığı 20 derece civarında seyretse de akşam saatlerinden itibaren başlayan ani sıcaklık düşüşü, vatandaşları kış şartlarını andıran soğukla karşı karşıya bırakıyor. Bu durumdan en çok etkilenenler ise yaylalarda hayvancılık ve kasaplık yaparak geçimlerini sağlayan köylüler oluyor.

        Rakımı 2 bin 550 metre olan Bülbülan Yaylası’nda yaşayan vatandaşlar, yazın ortasında olmalarına rağmen neredeyse kış koşullarında yaşam mücadelesi veriyor. Geceleri dışarı çıkmanın zorlaştığını belirten yayla sakinleri, ısınmak için soba yakmak zorunda kaldıklarını söylüyor.

        Yaylada hayvancılıkla uğraşan Ahmet Ergün, bu yıl havaların normalin çok altında seyrettiğini belirterek, “Temmuz ayında soba yakmak gerçekten alışılmadık bir durum ama burada mecburuz. Akşamları hava öyle bir soğuyor ki, sanki sonbahar değil kış gelmiş gibi. Eğer bu şekilde devam ederse, eylül ayı gelmeden kar yağışıyla karşılaşabiliriz. Soğuk nedeniyle hayvanların meraya çıkma süreleri de kısaldı. Bu da süt ve et veriminde düşüşe yol açıyor" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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