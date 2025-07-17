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        Ardahan'da alt geçit inşaatına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Ardahan'da alt geçit inşaatına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 22:19 Güncelleme: 17.07.2025 - 22:19
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        Ardahan'da alt geçit inşaatına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Ardahan'da alt geçit inşaatına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        K.G. (21) idaresindeki motosiklet, Ardahan-Çamlıçatak kara yolunun Çamlıçatak köyü içindeki alt geçit inşaatına çarptı.

        İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan incelemede K.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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