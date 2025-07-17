Ardahan'da alt geçit inşaatına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Ardahan'da alt geçit inşaatına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ardahan'da alt geçit inşaatına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
K.G. (21) idaresindeki motosiklet, Ardahan-Çamlıçatak kara yolunun Çamlıçatak köyü içindeki alt geçit inşaatına çarptı.
İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan incelemede K.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
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