Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da meraya yıldırım düştü; 3 inek öldü

        ARDAHAN'ın Hanak ilçesine bağlı Dilekdere köyü merasına yıldırım düşmesi sonucu 3 inek öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 13:47 Güncelleme: 16.07.2025 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da meraya yıldırım düştü; 3 inek öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ARDAHAN'ın Hanak ilçesine bağlı Dilekdere köyü merasına yıldırım düşmesi sonucu 3 inek öldü.

        Kentte dün geceden itibaren etkili olan sağanakla birlikte, Hanak ilçesi genelinde art arda yıldırım düşmeleri yaşandı. Dilekdere köyü merasında otlayan büyükbaş sürüsüne isabet eden yıldırım sonucu 3 inek öldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlama
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlama
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Katil de maktul de 15 yaşında! 100 bıçak darbesine 15 yıl ceza!
        Katil de maktul de 15 yaşında! 100 bıçak darbesine 15 yıl ceza!
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Hapis istemi
        Hapis istemi
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?

        Benzer Haberler

        Ardahan'da yıldırım isabet eden 3 büyükbaş hayvan telef oldu
        Ardahan'da yıldırım isabet eden 3 büyükbaş hayvan telef oldu
        Ardahan'da 14 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu
        Ardahan'da 14 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu
        15 gündür kayıptı, yaylada cesedi bulundu
        15 gündür kayıptı, yaylada cesedi bulundu
        Erzurum ve Ardahan'da 15 Temmuz dolayısıyla gazi ve şehit yakınları onuruna...
        Erzurum ve Ardahan'da 15 Temmuz dolayısıyla gazi ve şehit yakınları onuruna...
        Ardahan'da hortum oluştu
        Ardahan'da hortum oluştu
        Ardahan'da "26. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" yapıldı
        Ardahan'da "26. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" yapıldı