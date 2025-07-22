Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan Valisi Çiçek "basın bilgilendirme toplantısı" yaptı

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik olanların da bulunduğu 3 operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 20:10 Güncelleme: 22.07.2025 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan Valisi Çiçek "basın bilgilendirme toplantısı" yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik olanların da bulunduğu 3 operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Çiçek, Valilik'te düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, her ay basınla buluştuklarını söyledi.

        Kentteki asayişle ilgili bilgilendirmede bulunan Çiçek, "Terörsüz Türkiye sürecine girdik hamdolsun. Ancak bizim çeşitli faaliyetlerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda FETÖ ile mücadelede bir operasyon gerçekleştirildi. Bunun neticesinde bir kişi gözaltına alındı. DHKP-C ve MLKP terör örgütü ile alakalı 2 operasyon gerçekleştirildi, bir gözaltı ve iki adli kontrol neticesi söz konusu oldu." ifadelerini kullandı.

        Çiçek, İçişleri Bakanlığının belirlediği 10 önemli suç listesi kapsamında araması olan ancak yurt dışında bulunan 41 kişinin yakalanması için çalıştıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        22 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        22 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Kim dolardan daha güçlü?
        Kim dolardan daha güçlü?
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Tesla restoran işletmecisi oldu
        Tesla restoran işletmecisi oldu
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!

        Benzer Haberler

        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Ardahan'da sağanak sele neden oldu
        Ardahan'da sağanak sele neden oldu
        Ardahan'da ziraat mühendisleri sahada tarımsal ürün tespiti yaptı
        Ardahan'da ziraat mühendisleri sahada tarımsal ürün tespiti yaptı
        Ardahan'da orman yangınlarına karşı temizlik seferberliği
        Ardahan'da orman yangınlarına karşı temizlik seferberliği
        Ardahan'da tırın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
        Ardahan'da tırın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
        Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, sona erdi
        Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, sona erdi