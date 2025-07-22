Ardahan Valisi Çiçek "basın bilgilendirme toplantısı" yaptı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik olanların da bulunduğu 3 operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Çiçek, Valilik'te düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, her ay basınla buluştuklarını söyledi.

Kentteki asayişle ilgili bilgilendirmede bulunan Çiçek, "Terörsüz Türkiye sürecine girdik hamdolsun. Ancak bizim çeşitli faaliyetlerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda FETÖ ile mücadelede bir operasyon gerçekleştirildi. Bunun neticesinde bir kişi gözaltına alındı. DHKP-C ve MLKP terör örgütü ile alakalı 2 operasyon gerçekleştirildi, bir gözaltı ve iki adli kontrol neticesi söz konusu oldu." ifadelerini kullandı.

Çiçek, İçişleri Bakanlığının belirlediği 10 önemli suç listesi kapsamında araması olan ancak yurt dışında bulunan 41 kişinin yakalanması için çalıştıklarını kaydetti.