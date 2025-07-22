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        Ardahan'da sağanak sele neden oldu

        ARDAHAN'ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak, Uğurtaşı köyünde sele neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 05:45 Güncelleme: 22.07.2025 - 05:50
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        Ardahan'da sağanak sele neden oldu
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        ARDAHAN’ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak, Uğurtaşı köyünde sele neden oldu. Yağışın ardından bazı evleri su bastı.

        Göle ilçesinde saat 20.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Yaklaşık bir saat boyunca aralıksız devam eden yağış nedeniyle Uğurtaşı köyünde sel baskını yaşandı. Köyün üst bölgelerinden gelen sel nedeniyle bazı evler suyla doldu. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, evlerdeki suları tahliye etti. Ekipler hasar tespit çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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