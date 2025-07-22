Ardahan'da sağanak sele neden oldu
ARDAHAN'ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak, Uğurtaşı köyünde sele neden oldu.
ARDAHAN’ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak, Uğurtaşı köyünde sele neden oldu. Yağışın ardından bazı evleri su bastı.
Göle ilçesinde saat 20.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Yaklaşık bir saat boyunca aralıksız devam eden yağış nedeniyle Uğurtaşı köyünde sel baskını yaşandı. Köyün üst bölgelerinden gelen sel nedeniyle bazı evler suyla doldu. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, evlerdeki suları tahliye etti. Ekipler hasar tespit çalışması başlattı.
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