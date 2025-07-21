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        Ardahan'da ziraat mühendisleri sahada tarımsal ürün tespiti yaptı

        Ardahan'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, tarımsal destekler ve ürün tespiti için sahada çalışma yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:35 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:45
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        Ardahan'da ziraat mühendisleri sahada tarımsal ürün tespiti yaptı
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        Ardahan'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, tarımsal destekler ve ürün tespiti için sahada çalışma yaptı.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca 2024 yılında yürürlüğe giren Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında kentte çalışma yürütüldü.

        Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuruda bulunan üreticilerin beyan ettikleri tarımsal ürünlerin desteklemeye esas kazanımlarının denetimi ve Tarımsal Üretim Planlamasının sahadaki tespiti için tarlalara giden ziraat mühendisleri, 20 gün boyunca arazide kayıt tuttu.

        Çalışmalarını tamamlayan mühendisler, sahadaki çalışmalarını ÇKS'ye kaydetti.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ali Ertürk, AA muhabirine, sisteme kayıt başvurusunda bulunan üreticilerin, tarladaki ürününü tespit etmek için 20 gün aralıksız sahada olduklarını söyledi.

        Çalışmanın hafta sonu dahil olmak üzere 841 bin dekar alanda 50 kişilik ekiple yürütüldüğünü ifade eden Ertürk, "Bu çalışmamız, 2024 yılında yürürlüğe giren Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında yapılıyor. Çalışma, 2025 yılı üretimi kapsamında tarımsal üretim planlamasında dahil bütün ürünlerin, arpa, buğday ve yem bitkileri grubunun zeminde tespit programıdır." dedi.

        Merkeze bağlı Tunoğluk Köyü Muhtarı Levent Aktürk de köyündeki çalışmanın kısa sürede tamamlandığını belirterek, kendilerinin de ekiplere yardımcı olduğunu ifade etti.

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