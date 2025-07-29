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        Kore gazisi Faik Alptekin, Ardahan'da son yolculuğuna uğurlandı

        Ardahan'da 93 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Faik Alptekin'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 16:14 Güncelleme: 29.07.2025 - 16:14
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        Kore gazisi Faik Alptekin, Ardahan'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Ardahan'da 93 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Faik Alptekin'in cenazesi toprağa verildi.

        Yaşadığı Yalova'dan 10 gün önce geldiği memleketi Ardahan'da, merkeze bağlı Yalnızçam Hasköy'deki evinde yaşamını yitiren Alptekin için köy camisinde tören düzenlendi.

        Gazinin Türk bayrağına sarılı tabutu, camiye getirildi. Alptekin'in ailesi ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

        Alptekin'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

        Törene, Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Sert, Belediye Başkanı Faruk Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ile gaziler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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