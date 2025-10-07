Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da Küresel Sumud Filosu'na destek için araç konvoyu düzenlendi

        Ardahan'da Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek konvoyu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 20:36 Güncelleme: 07.10.2025 - 20:47
        Eğitime Destek Platformu tarafından 7 Ekim Aksa Tufanı'nın 2. yılı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılanlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Kura Nehri kıyısındaki Serhat Ulu Camisi önünde bir araya geldi.

        Daha sonra araçlarına binip kent merkezinde konvoy oluşturan katılımcılar, Güney Çevre Yolu'na, ardından Milli Egemenlik Parkı'na geldi.

        Burada grup adına basın açıklaması yapan İlim Yayma Cemiyeti Ardahan Şube Başkanı Osman Erdem, bugün Aksa Tufanı'nın 2. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

        Yüreklerinin Gazzeli kardeşleriyle attığını belirten Erdem, "Geçen hafta İsrail, Gazze'deki insanlık dışı ablukayı delmeye çalışan aktivistlere müdahale etti. Bir kısmını deport etti, bir kısmı halen İsrail zindanlarında tutuklu bulunuyor. Sumud Filosu ablukayı delmiştir. Bundan sonra insanlık vicdanı ablukadaki bu sızıntıyı bir tufana dönüştürecek ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım girene kadar durmayacaktır." diye konuştu.

        Erdem, ablukayı delmek için çabalayan aktivistlerle dayanışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

