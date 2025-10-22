Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, T.D. ve Ç.T. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapılmasını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.