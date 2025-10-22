Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Ardahan'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapılmasını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.
Ekiplerce kent merkezi ile Göle ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 farklı adreste arama yapıldı.
Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, T.D. ve Ç.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
