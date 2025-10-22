Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Ardahan'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 19:06 Güncelleme: 22.10.2025 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapılmasını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.

        Ekiplerce kent merkezi ile Göle ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 farklı adreste arama yapıldı.

        Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, T.D. ve Ç.T. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Konya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Konya'da ilk 11'ler belli oldu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Feci iddia! Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
        Feci iddia! Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Direksiyonu cinayete kırdı
        Direksiyonu cinayete kırdı
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?

        Benzer Haberler

        Ardahan'da tepeler beyaza büründü
        Ardahan'da tepeler beyaza büründü
        Ardahan'da sis etkili oldu
        Ardahan'da sis etkili oldu
        Damal Belediye Başkanı Çamlıyurt projelerini anlattı
        Damal Belediye Başkanı Çamlıyurt projelerini anlattı
        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, köy konağı ve muhtarlık açılışına katıldı
        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, köy konağı ve muhtarlık açılışına katıldı
        Demir Çağı'nın izleri Ardahan'daki Tigem Kalesi kazılarında şekilleniyor
        Demir Çağı'nın izleri Ardahan'daki Tigem Kalesi kazılarında şekilleniyor
        Ardahan'da Gazze'ye destek kermesi düzenlendi
        Ardahan'da Gazze'ye destek kermesi düzenlendi