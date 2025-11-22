Ardahan'da Kura Nehri'nin yüzeyi buz tutmaya başladı
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyinin bir bölümü buz tutmaya başladı.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü kentte, yoğun kırağı ve buzlanma oluştu.
Dondurucu soğuklar nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyinin bir kısmı buzla kaplanmaya başlandı.
Araç camlarının buz tuttuğu kentte, dışarıda çalışmak zorunda kalanlar da ateş yakarak ısınmaya çalıştı.
