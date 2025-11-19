Ardahan'da yılkı atları yiyecek için kent merkezine indi
Ardahan'da yiyecek arayan yılkı atları kent merkezine indi.
Ardahan'da yiyecek arayan yılkı atları kent merkezine indi.
Doğada özgür yaşayan yılkı atları, yiyecek bulmak için akşam saatlerinde Kongre Caddesi'nin Göle bağlantı noktasına geldi.
Burada 80. Yıl Şehir Stadyumu mevkisinde toplanan atlar, bir süre otladı, ağaçların yapraklarını yemeye çalıştı.
Atları fark eden sürücüler, kontrollü ilerledi.
Büst mevkisi alanına da gelen atlar, burada da otladıktan sonra gözden kayboldu.
