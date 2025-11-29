Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Kura Nehri yatağında temizlik çalışması yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 14:24 Güncelleme: 29.11.2025 - 14:24
        Kura Nehri yatağında temizlik çalışması yapıldı
        Ardahan'da sonbahara bağlı su seviyesi düşen Kura Nehri'nin yatağında oluşan ot öbekleri ve biriken çöpler temizlendi.

        DSİ 24. Böle Müdürlüğü ile Ardahan 243. Şubesince nehrin bazı noktalarında yoğun kirlilik oluşması dolayısıyla çalışma başlatıldı.

        Yaklaşık bir haftalık çalışma, tarihi Ardahan köprüsü bölgesindeki 5 kilometrelik alanda gerçekleşti.

        Ekiplerin topladıkları ot öbekleri ve çöpler kamyonlara yüklenerek şehit dışına taşındı.

        Allahuekber Dağlarından kaynağını alan nehir, Gürcistan ve Azerbaycan'dan geçtikten sonra Hazar Denizi'ne dökülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

