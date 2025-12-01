Habertürk
        Ardahan Haberleri

        Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

        Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 20:32 Güncelleme: 01.12.2025 - 20:32
        Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
        Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

        İl genelinde etkisini gösteren sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar yağışı, kısa sürede kent merkezini beyaza bürüdü.

        Yollar ve park halindeki araçlar karla kaplandı.

        Bazı vatandaşlar, kar yağışına hazırlıksız yakalansa da mevsimin ilk karı ile karşılaşmanın sevincini yaşadı.

