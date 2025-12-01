Ardahan'daki tabiat parkı kış boyu ziyarete kapalı olacak

Valilikten yapılan açıklamada, işletmeciliğini Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün yürüttüğü Cemal Tural Tabiat Parkı bölgesinde, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü belirtildi.

