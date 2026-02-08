Habertürk
        Ardahan'da kızıl tilkinin karla kaplı arazide av mesaisi

        Ardahan'da kızıl tilkinin karla kaplı arazide av mesaisi

        Ardahan'da kızıl tilkinin karla kaplı arazide av arayışı görüntülendi.

        Giriş: 08.02.2026 - 11:00 Güncelleme: 08.02.2026 - 11:00
        Ardahan'da kızıl tilkinin karla kaplı arazide av mesaisi
        Ardahan'da kızıl tilkinin karla kaplı arazide av arayışı görüntülendi.

        Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altına düşerken, gün içinde yüksek noktalarda kar etkili oldu.

        Yaban hayvanları, beyaza bürünen arazilerde yiyecek bulmaya çalışıyor.

        Karla kaplı Yalnızçam mevkiinde bir kızıl tilkinin av arayışı kameralara yansıdı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

