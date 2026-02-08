Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tırların geçişine kapatıldı

Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı.



Kent genelinde özellikle yüksek noktalarda etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımı aksatıyor.



Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde tipi ve yoğun buzlanma sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor.



Ekipler, ulaşımın normale dönmesi için çalışma yürütüyor.



Kar ve tipi, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda da etkisini gösteriyor.

