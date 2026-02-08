Habertürk
Habertürk
        Ardahan Haberleri

        Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tırların geçişine kapatıldı

        Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 09:35 Güncelleme: 08.02.2026 - 09:35
        Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tırların geçişine kapatıldı
        Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı.

        Kent genelinde özellikle yüksek noktalarda etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımı aksatıyor.

        Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde tipi ve yoğun buzlanma sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor.

        Ekipler, ulaşımın normale dönmesi için çalışma yürütüyor.

        Kar ve tipi, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda da etkisini gösteriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

