        Ardahan Haberleri

        Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

        Ardahan'da kar ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 17:47 Güncelleme: 08.02.2026 - 17:47
        Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
        Ardahan'da kar ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Akşam saatlerinde kentin yüksek noktalarında başlayan kar, yer yer tipiye dönüştü.

        Rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran tipi, görüş mesafesini düşürdü.

        Tipi, özellikle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde ulaşımı aksattı.

        Diğer yollarda da etkili olan tipi, yer yer buzlanmaya neden oluyor.


        Ekipler, birçok noktada karla mücadele çalışması başlatsa da tipi yüzünden güçlükle çalışmalarını yürütüyor.

