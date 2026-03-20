Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan, Erzincan ve Tunceli'de Ramazan Bayramı'nda camiler doldu

        Ardahan, Erzincan ve Tunceli'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camileri doldurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 09:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan, Erzincan ve Tunceli'de Ramazan Bayramı'nda camiler doldu

        Ardahan, Erzincan ve Tunceli'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camileri doldurdu.

        Ardahan'da Serhat Ulu Cami başta olmak üzere kentteki ibadethaneleri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

        Merkez Camisi'nde bayram namazını kılan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, vatandaşların bayramını kutladı.

        - Erzincan

        Erzincan'da sabah erken saatlerde camileri dolduran vatandaşlar, bayram namazını hep birlikte kıldı.

        Dünyadaki Müslümanlar için duaların edildiği camilerde, vatandaşlar namaz sonrası bayramlaştı.

        Cami çıkışlarında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

        ​​​​​​​- Tunceli

        Tunceli'de de vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde camilere giderek Ramazan Bayramı namazını eda etti.

        Dua edilmesinin ardından vatandaşlar, birbirlerine sarılarak bayramlaştı.

        Cami çıkışlarında vatandaşlara çikolata, şeker, lokum ve kolonya ikramında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

