Erzurum ve çevre illerde şehitler anıldı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Erzincan ve Iğdır'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.



Erzurum'da Karskapı Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Recep Akgül, anıta çelenk sundu.



Askerlerin saygı atışı yapması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua edilmesi ve şehitliğe karanfil bırakılmasıyla sona erdi.



Program kapsamında Vali Baruş ve beraberindekiler, daha sonra Asri Mezarlık'ta bulunan Polis Şehitliği ile 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı.



Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda devam eden programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların yapıldığı programda şiirler okundu, müzik dinletisi sunuldu.



Programlara, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum müdürleri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



- Mehmetçik Vakfı da mevlit okuttu



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı ve ramazan ayı dolayısıyla Erzurum'da mevlit okuttu.



Lalapaşa Camisi'nde öğlen namazı öncesi düzenlenen mevlit programında, şehitler için dua edildi.



Mevlit sonrası vakıf tarafından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.



- Ardahan



Ardahan'da Halil Efendi Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen törene, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, 25. Hudut Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu ve kurum müdürleri katıldı.



Buradaki programda, çelenklerin sunulması sonrası saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Vali Çiçekli ile beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bırakıp dua etti.



Daha sonra, “93 Harbi” olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda şehit olanlar için aynı mahalledeki Yanık Cami Anıtı ziyaret edildi.



Kent merkezinde İl Özel İdare binasındaki Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin ziyaretinde Vali Çiçekli gazilerle bir süre görüştü.



- Erzincan



Erzincan Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin tarafından anıta çelenk sunuldu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Şehitlik Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Aydoğdu, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Çanakkale Zaferi, vatanı uğruna canını ortaya koyan bir milletin fedakarlığını ve o fedakarlıkla ebediyen dalgalanan ve dalgalanacak olan bayrağımızın hürriyetini ifade etmektedir." dedi.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi ve katılımcılar tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.



Törene, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri, şehit ve gazi yakınları ile askeri erkan katıldı.



- Tunceli



Tunceli'de de Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduktan sonra Munzur Üniversitesi Konferans Salonu’nda devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, öğrenciler şiirler okuyup gösteriler sundu.



Etkinlikte şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.



Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, vali yardımcıları, kurum müdürleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Çemişgezek ilçesinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi.



- Ağrı



Ağrı'da Abide Meydanı'ndaki programda, Vali Önder Bozkurt, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir ve belediye yetkilileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, alanda bulunan Hava Şehitleri Anıtı'na karanfil bırakıldı, dua edildi.



Vali Önder Bozkurt ve beraberindekiler daha sonra Merkez Şehitlik Anıtı'na geçerek, dua edip şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.



Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi ile ilgili şiirler okundu, oratoryo ve tiyatro gösterisi yapıldı.



Programa, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.



- Iğdır



Iğdır'da Millet Kütüphanesi önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Buradaki Atatürk Büstü'ne çelenk sunulmasıyla devam eden programda, günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapılıp şiirler okundu.



Törene, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.​​​​​​​

