AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç esnaf ziyareti yaptı

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, kent merkezinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.



Kent merkezinde, Kongre Caddesi başta olmak üzere iş yerlerini tek tek gezen Koç, esnafla sohbet etti, taleplerini dinledi.



Ziyaret sırasında vatandaşlarla da görüşüp bayramlarını kutlayan Koç, bayramların toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirterek, "Bu mübarek günler, kırgınlıkların geride bırakıldığı, gönüllerin birleştiği özel zamanlardır. Birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha güçlü tutmalıyız. İklimi soğuk, insanı sıcak olan bu memleketimizde bunun kıymetini daha iyi bilmeliyiz. Kardeşliğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor." dedi.



