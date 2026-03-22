Ardahan ile Artvin arasındaki yaylalar karla beyaza büründü
Ardahan ile Artvin arasındaki yaylalar, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.
Giriş: 22.03.2026 - 09:36
Ardahan'ın özellikle yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.
Ardahan ile Artvin'i birbirine bağlayan ve Karadeniz'e geçiş sağlayan Ardahan-Şavşat kara yolundaki 2 bin 470 rakımlı Sahara mevkisi de karla kaplandı.
Bölgede bulunan yaylalar, yağışla adeta kara gömüldü.
Bölgeden geçen bazı vatandaşlar, karla kaplı yaylaları görüntülemeye çalıştı.
