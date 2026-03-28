Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan ve Kars'ta karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

        Ardahan ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan araçlar ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 17:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'ın Hanak ilçesinde kar ve yer yer tipi ulaşımı aksattı.

        İlçeye bağlı Çat ile Karakale köyleri arasındaki yolda 4 araç ve içindeki kişiler yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, halat bağlayarak mahsur kalan araçları kurtardı.

        Araçlardaki kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        - Kars

        Kars-Göle kara yolunda da kar ve tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı.

        Yüksek kesimlerde etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu. Kars-Göle kara yolunda yoğun tipi nedeniyle bir tır yolda kaldı.

        Tırın yolu kapatması nedeniyle 8 araç da yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yolu açmasıyla araçların geçişi sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

