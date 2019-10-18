Kafkaslardan Anadolu’ya Şiir Rüzgârları bu yıl da esmeye devam ediyor

Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen, “Kafkaslardan Anadolu’ya Şiir, Şair ve Âşık Günleri III” programı yoğun katılım eşliğinde başladı.

Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, KOSGEB İl Müdürü Ramazan Sivri, İl Müftüsü Ramazan Pehlivan, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Erkan Özdemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan, Genel Sekreter Hadi Gergit, konuk şairler, akademikidari personel, yerel basın mensupları ile öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber gerçekleştirdi. Rektör Prof.Dr. Biber, “Ardahan Üniversitesi olarak bulunduğumuz coğrafyanın değerlerini; tanımayı, keşfetmeyi, devamını sağlamayı ve tarihimiz kadar eski bir geçmişe sahip olan âşık edebiyatımızı yaşatmayı kendimize şiar edindik. Ozanlar diyarı Ardahan’ın şiir ve âşık geleneğini devam ettirmek için bu programı düzenliyoruz. Şiir; insanın kendini bilmesi ve anlamanın yoludur. Konusu Ardahan olan şiir yarışmasını düzenlemenin ayrıca gurunu yaşıyoruz. Bu yarışmayla Ardahan aşığı yüzlerce genç şairin şiirlerini okuma fırsatı bulduk. Ozanlık geleneğimizin önemli temsilcilerinden, Çıldırlı Âşık Şenlik’i her yönüyle tanımak ve tanıttırmak için ARÜ olarak, “Âşık Şenlik Araştırma Merkezimizi” yakın zamanda kuruyoruz. 750 kişilik Âşık Şenlik Kültür ve Kongre Merkezi projemizi tamamlamanın mutluluğunu ve heyecanını sizinle paylaşmak istiyorum. Bunun yanında, şairlerimizin Ardahan’a gelip bu güzel şehrimizden ilham alarak yazdıkları şiirleri bir araya getirerek, bir şiir antolojisi kitabı hazırlıyoruz. Kitabı, siz değerli okuyucularla kısa zamanda buluşturacağız” dedi.

Program Ardahan Valisi Mustafa Masatlı ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in konuşmalarıyla devam etti. Konuşmaların ardından konusu Ardahan olan şiir yarışmasında dereceye girenlerin isimleri okunarak kürsüye davet edildi. 131 şairin katıldığı ve jüri üyeliğini Ferman Karaçam, Ahmet Efe, Bestami Yazgan ve Nuray Alper’in oluşturduğu şiir yarışmasının 1.’si, “Bir Malakanın Dökülmüş Sütüne Ağıt” adlı şiiriyle Muharrem Yeni oldu. “Onlar Şiirleriyle Geldiler Benimse Zubunumda Kafkasyadolu” adlı şiirleriyle Serkan Karabostan 2.’ci , “İpek Yolu: 75. Menzil” adlı şiirleriyle Abdullah Direnç Baykal ise 3.’cü oldu. Mansiyon ödülünün sahibi ise; “Ardahan” adlı şiiriyle Muhammed Muhammedoğlu oldu. Ödül sahiplerine temsili çeklerinin takdim edilmesinin ardından, “Şiir, İnsan ve Edebiyat” konulu panele geçildi. Moderatörlüğünü Ekrem Karadişoğulları’nın üstlendiği panelin konuşmacıları; Prof. Dr. Rıdvan Canım ve Prof. Dr. Nurullah Genç oldu. Panelin ardından Rektör Biber’in konuşmacılara teşekkür belgelerini takdim ederek, konuk şairler ve öğrencilerle birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yazarların kitaplarını imzalamasıyla devam eden program, yarın gerçekleştirilecek olan şiir ve âşık programları eşliğinde gün boyu sürecek.

ARDAHAN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:52

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