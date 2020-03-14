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AK Parti'nin Ardahan'da yapılacak kongreleri ertelendi

İHA

AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın, corona virüsü nedeniyle parti kongrelerinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

AK Parti'nin Ardahan'da yapılacak kongreleri ertelendi

AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın, corona virüsü nedeniyle parti kongrelerinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
AK Parti’de başlayan kongre süreci virüs engeline takıldı. AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, 14 Mart Cumartesi günü Ardahan Merkez İlçe ile Posof İlçesi’nde yapılacak olan kongrelerin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
İl Başkanı Aydın, Kararın genel merkez tarafından alındığını belirterek, "Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü Koronavirüs ile ilgili tedbirler kapsamında alınan bilim kurulu kararları ve son gelişmeler dikkate alınarak bugün yapılması planlanan Ardahan merkez ilçe ile Posof kongrelerimiz, genel başkanımızın takdir edeceği ikinci bir tarihe kadar ertelenmiştir." dedi.
Koronavirüs ile mücadelenin önemine değinen Aydın, mücadelenin kolay olması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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