Ardahan'da düzenlenen operasyonda 382 adet extacy hap ele geçirildi

14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı - ORDU

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Ardahan'da Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 382 adet extacy hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklanarak cezaevine kondu.

Ardahan Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Göle İlçe J.K.lığı Çayırbaşı J.Krk.K.lığı sorumluluk bölgesinde bulunan TahtakıranÇayırbaşı köyü yol ayrımında icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında, Ardahan İlinden gelen şüpheli bir otomobil içerisinde yapılan aramada, aracın koltuk kılıfının içerisine gizlenmiş vaziyette (382) adet uyuşturucuuyarıcı madde olan extacy hap ele geçirilmiş, olayla ilgili olarak T.C. isimli şüpheli tutuklanarak Ardahan T Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

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