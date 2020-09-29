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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Öner, İlköğretim Haftası etkinliklerine katıldı

İHA

Vali Öner, İlköğretim Haftası etkinliklerine katıldı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında, birinci sınıf öğrencilerini ve EBA mobil destek aracını ziyaret etti. Vali Öner ayrıca, EBA’ya ulaşma imkanı olmayan bazı öğrencilere tablet bilgisayar dağıttı.
Etkinlikler çerçevesinde, Vali Yardımcısı Mustafa Gürbüz ve Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ile birlikte, TOBB Ortaokulunda eğitimöğretime başlayan 1. Sınıf öğrencilerini dersliklerde ziyaret eden Vali Öner, yakın ilgi göstererek sohbet ettiği öğrencileri okula başladıkları için tebrik etti ve başarılar diledi.
Canlı derslere katılma imkanı olmayan bazı öğrencilere tablet bilgisayar hediye eden Vali Öner, öğrencileri ziyaretinin ardından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) mobil destek aracını ziyaret etti. Aracı ve araç içerisinde ki eğitim materyallerini inceleyerek verilen hizmet hakkında bilgi alan Vali Öner, aracın 4 tablet ve 4 dizüstü bilgisayar donatıldığı, EBA’ya erişim imkânı bulunmayan merkez ve köylerde ki öğrencilerin evine kadar giderek burada öğrencilerin canlı derslere katılmalarına imkan sağlanacağını kaydetti.
Vali Öner, aracı ziyaret eden 97 yaşındaki emekli öğretmen Kazım Arıcı ile de eğitimöğretim üzerine bir süre sohbette bulundu.

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