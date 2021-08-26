Arazide çalışırken üzerine yıldırım düşüp öldü

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Doğuş Poyraz DURAK/GÖLE (Ardahan), (DHA)ARDAHAN'ın Göle ilçesinde, üzerine yıldırım düşen Halis Hışır (57) hayatını kaybetti.

Göle ilçesi Gedik köyünde etkili olan yağmur sırasında arazide çalışan 7 çocuk babası Halis Hışır'ın (57) üzerine yıldırım düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sekv edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Hışır kurtarılamadı. Hışır'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Göle Devlet Hastanesi'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Göle Doğuş Poyraz DURAK

2021-08-26 14:36:30



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