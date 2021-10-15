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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan maviye döndü

İHA

Ardahan maviye döndü

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, aşılama oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını ve koronavirüs risk haritasında artık mavi renge döndüklerini söyledi.
Ardahan %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Covid19 Risk Haritasında artık düşük riskli iller arasında. Ardahan Valisi Hüseyin Öner ise Ardahan halkını tebrik etti. Öner, durumun kentte rehavete sebebiyet vermemesi gerektiğine de işaret ederek kentte hedeflerin aşısız kimseyi bırakmamak olduğunu belirterek "Bu olumlu gelişmenin yanı sıra ciddi vaka artışımız var, mavi kategori bizi aldatmamalı, tedbirlere kaldığımız yerden devam. Her zaman dediğimiz gibi yeter ki vatandaşımız bize destek olsun. Demek ki bizler isteyince bu güzel sonucu elde edebiliyoruz. Bunun sevincini şuan yaşıyoruz. Tek gayemiz Ardahan'da sıfır vaka. Çocuklarımız okullarına rahat ve huzurlu bir şekilde gitsin istiyoruz. Artık en çok isteğimiz normal hayata dönelim. Bu sonuç tabii bizi çok sevindirdi. Herkes üzerine düşeni yaptığında güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Her zamanki gibi aşının yanı sıra yine maske, mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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