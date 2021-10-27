Köylüler güne karla uyandı

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Balgöze köyünde kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı köyü beyaza bürüdü.

İlçe merkezine 21 kilometre uzaktaki Balgöze köyünde vatandaşlar, sabah ev ve ahırlarının çevresinde biriken karları temizledi.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşan Balgöze’de kartpostallık manzaralar oluştu.

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